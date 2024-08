Ewoud Vromant est assuré d'une médaille d'argent en poursuite individuelle classe MC2

Ewoud Vromant a géré sa course, afin de garder de l'énergie pour le duel final. "Normalement, mon entraîneur (Remko Meeusen, ndlr) m'annonce mes chronos, mais je ne l'entendais pas à cause de l'énorme ambiance qui régnait dans la salle. J'ai donc roulé au feeling. Je pense que je me suis bien classé, mais à la fin, j'ai senti que c'était encore serré avec les Japonais. J'ai dû passer à la vitesse supérieure et j'ai heureusement créé l'écart. J'ai maintenant une pause de deux heures et demie. Nous avons réservé une chambre d'hôtel près d'ici et c'est là que je vais me reposer."

Ewoud Vromant concourra encore à Paris sur la route, avec le contre-la-montre individuel et la course en ligne.