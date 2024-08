Fabio Van den Bossche remporte la course tempo et prend la tête du général de l'omnium

Avec un total de 31 points, Fabio Van den Bossche s'est offert la première place de la course tempo, deuxième des quatre épreuves de l'omnium en cyclisme sur piste des Jeux Olympiques de Paris jeudi après-midi.

Dans la course tempo, Van den Bossche a marqué 11 points au sprint et 20 points au tour pour un total de 31 points. Iuri Leitao a terminé 2e avec 28 points et l'Allemand Tim Torn Teutenberg 3e avec 25 unités.

Avec un total de 76 points (36 sur le scratch et 40 sur la course tempo), il prend la tête au classement général. Le Danois Niklas Larsen est 2e avec 68 points alors que le Portugais Iuri Leitao se classe 3e avec 66 points.

Deux autres épreuves sont encore au programme jeudi avec la course à l'élimination à 18h25 et enfin la course aux points à 19h27. Lors du scratch, la première épreuve, Van den Bossche avait décroché la troisième place avec 36 points à la clé.

Mercredi, Van den Bossche avait été aligné avec Tuur Dens, Noah Vandenbranden et Lyndsay De Vylder lors de la poursuite par équipes en cyclisme sur piste. La Belgique, qui affrontait la Nouvelle-Zélande pour les places 7 et 8, s'est inclinée et a voulu ménager Van den Bossche pour l'omnium ce jeudi.