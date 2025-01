Face à la dette de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Ministre de l'Éducation va-t-elle toucher au salaire des profs? Valérie Glatigny répond

Valérie Glatigny, ministre de l'Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, était l'invitée de Martin Buxant ce matin à 7h50 sur bel RTL.

Dans cette interview, il a été question de la dette de la Fédération, qui est de 1,2 milliard d'euros en 2024 et qui atteindra 1.5 milliard en 2029.

Pour y faire face, faut-il toucher au salaire des enseignants ? C'est ce que lui a demandé Martin Buxant.

"Oui, si à un moment donné, on a notre note qui est dégradée et on doit emprunter à des taux d'intérêt plus élevés, on va creuser la dette. Et à un moment donné, effectivement, on n'a pas tellement de marge de manœuvre, puisque la plus grosse partie de notre budget, ce sont des salaires d'enseignants. Donc, si on ne veut pas toucher à ces salaires, si on ne veut pas toucher à l'indexation, ce qui est le cas, il faut s'attaquer, par exemple, à une offre de formation qui existe déjà ailleurs", a-t-elle répondu.