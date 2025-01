Faillite de Lunch Garden: certains employés vont-ils vraiment partir sans un euro?

Pour d’autres, Lunch Garden allait bien au-delà d’un simple repas. Ces lieux étaient synonymes de convivialité et jouaient un rôle important dans la lutte contre la solitude.

Dans Le Soir de ce mardi, des clients fidèles de Lunch Garden racontent leurs souvenirs marquants. Patrice et Pascale, par exemple, expriment leur tristesse face à la fermeture prochaine de leur restaurant favori, là où ils se sont rencontrés pour la première fois.

Des salariés dans l’incertitude

Du côté des employés, l’inquiétude grandit face à la lenteur des démarches liées à la faillite. Une fois licenciés, les salariés recevront leur C4, un document indispensable pour entamer les démarches auprès du Fonds de Fermeture des entreprises. Mais ce processus s’annonce long et pourrait durer entre 10 et 15 mois.

Le curateur de la faillite devra d’abord analyser les comptes de l’entreprise, rembourser les créanciers et vendre des actifs, si nécessaire. Ce n’est qu’après cela que les indemnités de licenciement et les éventuels salaires non versés pourront être payés.

Si les fonds nécessaires ne sont pas trouvés par le curateur, le Fonds de Fermeture interviendra pour garantir les droits des travailleurs. En attendant, les employés concernés sont invités à déposer rapidement leurs dossiers de créance, avec l’aide des syndicats ou de la CAPAC.