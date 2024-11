Fermeture de l'usine Audi Brussels: les syndicats ne lâchent pas et font une contre-proposition de plan social

Le texte de proposition de plan social remis début octobre, a conduit à un court arrêt de travail spontané chez Audi Brussels en raison de la déception des syndicats. Une contre-proposition des organisations syndicales a ensuite été rejetée par la direction. Cette dernière a présenté un nouveau plan social mercredi dernier et il a été mieux accueilli.

Au cours d'une nouvelle réunion ce mercredi, les syndicats ont fait une nouvelle proposition qui ne fait pas de différence entre les ouvriers et les employés, selon la CNE Industrie, pour qui il y a "une très grande solidarité entre ouvriers et employés." Cette approche identique serait appliquée aux travailleurs travaillant chez Audi Forest depuis plus de 10 ans.

"Nous voulons une compensation pour la perte de revenus des travailleurs pour les deux prochaines années, étant donné qu'initialement la production était promise jusqu'en 2027", explique Jan Baetens, de l'ACV-CSC Metea.