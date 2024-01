Froid et gel: pourquoi la nature dit-elle merci?

L'IRM (Institut royal de Météorologie) prévoit deux semaines de gel intense avec des températures qui plongent parfois sous les - 6 degrés par endroits. Un coup de froid très attendu des professionnels de l'horticulture. Le gel sur plusieurs jours est bénéfique pour les sols et les pelouses. Les cultures, les arbres fruitiers et les plantes à bulbes en profitent aussi. La nature a besoin de saisons bien marquées. Le froid en hiver permet un temps de repos avant la repousse du printemps.

Le froid n’est pas toujours agréable, lorsqu’il s’agit de se balader mais il est un bienfait pour la nature. La saisonnalité est primordiale pour le développement des plantes. Les températures négatives font travailler les sols explique Michel Pierson, arboriculteur au Centre Technique Horticole de Gembloux : "Si vous avez bêché, par exemple avant l’hiver, on bêche les grosses mottes, le gel va briser ses mottes et les désagréger un petit peu, de manière très naturelle, plutôt que de le faire avec des outils qui éclatent le sol et qui le pulvérise en fines particules".