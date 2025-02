Grève chez bpost: un accord de principe trouvé entre les syndicats et la direction

Alors que la réunion de ce mardi entre la direction de bpost et syndicats n'a pas aboutie, il semblerait qu'une issue favorable soit trouvée ce mercredi.

Les syndicats vont maintenant consulter leur base respective pour valider l'accord, ou non. Pour rappel, il y avait déjà eu un semblant d'accord en début de semaine, refusé par les bases des syndicats.

Ce mercredi, une nouvelle réunion entre syndicats et direction était en cours chez bpost. Celle-ci a commencé à 10 h ce matin, alors que la réunion de la veille n'a pas abouti. Vers 14h15, nous apprenons qu'un accord de principe a été trouvé entre les syndicats et la direction.

Après cette longue réunion de cinq heures ce mardi, syndicats et direction de bpost ont décidé de faire une pause et de reprendre ces discussions ce matin.

Thierry Tasset, secrétaire général de la CGSP Poste, confirme que des avancées ont été enregistrées et que les trois syndicats présenteront le texte à leur base ce mercredi à 18h. Il en réserve le contenu aux affiliés mais précise qu'un groupe de travail sera immédiatement mis en place pour une répartition homogène sur le terrain. "On a quelque chose en main", explique le syndicaliste. "Mais il s'agit des grandes lignes."

"Bpost espère pouvoir offrir à nouveau la qualité de service habituelle à ses clients et faire en sorte que tous les colis et lettres puissent être rapidement livrés chez les destinataires", ajoute-t-elle.

L'objectif de la direction était évidemment d'arriver à un accord le plus vite possible pour mettre fin à cette grève. Néanmoins, ce mercredi matin, les impacts étaient relativement limités. Par exemple, à Bruxelles, seuls sept facteurs étaient en grève. Dans la commune de Schaerbeek, 97 % des tournées sont assurées.

Pour la Wallonie, l'impact est un peu plus important, notamment à Tournai. C'est la ville la plus impactée, mais aussi aux alentours, à Mouscron, à Ath, à la Louvière ou encore à Mons. Près de 134 facteurs sont en grève. Là, c'est 73 % des tournées, des livraisons de colis et de courriers qui sont assurés. Le retard qui a été accumulé sur ces deux à trois dernières semaines de grève serait sur le point de se résorber, d'après bpost.

Pour que tout revienne à la normale, il faudra qu'un accord soit trouvé avec les syndicats.