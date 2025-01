Grève dans l'enseignement: à quelles perturbations s'attendre sur les routes?

07h32

Accident à Bertem: 25 minutes supplémentaires en direction de la capitale

Vous ralentissez toujours 25 minutes en direction de la Capitale sur la E40 venant de Liège suite à cet accident à Bertem. Ralentissements entre Haasrode et Bertem.

Accident aussi dans la centre de Bruxelles, Chaussée de Vilvorde. La bande de droite est bloquée en direction du Centre.

Ralentissements qui sont aussi présents sur le ring extérieur entre Groenendaal et Tervuren vers Zaventem (+15 min) et en venant de Namur via l'E411 depuis Hoeilaart (+10 min).

Un accident vient aussi de se produire aux portes de la Capitale sur l'E19 venant d'Anvers à hauteur de Vilvorde. C'est la bande du milieu qui est obstruée avec 20 minutes à ajouter entre Peutie et Machelen vers Bruxelles.

Dans le sud du pays, vous ajoutez aussi 15 minutes entre Sterpenich sur l'E411 et Bridel au Luxembourg.