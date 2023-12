Grève du zèle des douaniers de l'aéroport de Liège: les cadeaux de Noël commandés en ligne risquent-ils d'arriver en retard?

Depuis le 11 décembre dernier, les douaniers de l'aéroport de Liège totalisent trois jours d'arrêt total de travail et huit jours de grève du zèle. Les négociations bloquent sur leurs nouveaux horaires et sur l'impact qu'ils auraient sur leur équilibre vie professionnelle, vie privée.

Cette situation entraîne un risque certain de voir des cadeaux arriver en retard sous le sapin. "L'impact est assez limité. On a 50 millions de déclarations et sur ces 50 millions, environ 2.000 souffrent d'un retard", rassure Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances. Ashley Detheux, directrice d'ECDC Logistics, n'entend pas les choses de la même façon: "Nous ce qu'on voit, c'est que nos entrepôts se remplissent et que nos clients se plaignent."