Grève émotionnelle des chauffeurs TEC au dépôt de Baulers après une agression: peu de bus ont pris la route

Les chauffeurs du dépôt du TEC de Baulers (Nivelles) ont décidé de débrayer jeudi matin, suite à une agression envers un des leurs, intervenue mercredi soir à Braine-l'Alleud. Une agression verbale avec un automobiliste qui était stationné sur un emplacement réservé aux bus, et qui a fini par bloquer le bus dans un rond-point proche de la gare, en prenant celui-ci à contresens. Pour les chauffeurs, c'est l'agression de trop, ce genre d'incidents commençant à faire partie de leur quotidien. Ils réclament notamment davantage de contrôleurs sur les lignes et rencontreront la direction ce jeudi à 14h.

"Hier, à la gare de Braine-l'Alleud, un de nos chauffeurs a rencontré un petit souci au niveau des arrêts de bus. Il y avait un véhicule stationné. Notre chauffeur a demandé à la personne de bien vouloir libérer la place. Celui-ci s'est fait insulter", assure Alain Mathens délégué permanent CGSLB. "Notre chauffeur a démarré, et au même moment, le chauffeur de la voiture a aussi démarré et a été dans un rond-point en contresens pour provoquer un accident frontale. Heureusement, notre chauffeur a bien réagi et on est arrivé à ce qu'il n'y ait pas un drame car il y avait un enfant dans la voiture."

A la suite de cet incident, des chauffeurs du dépôt de Baulers ont décidé d'arrêter le travail sous l'émotion. "Les chauffeurs du TEC sont confrontés tous les jours à des incivilités de ce style. Il va falloir qu'on trouve une solution pour améliorer la sécurité des chauffeurs et des usagers", déclare Alain Mathens.

L'arrêt de travail de ce jeudi matin est un mouvement spontané de la base, pour l'instant limité au dépôt TEC de Baulers qui compte environ 150 chauffeurs.