Grève nationale: le cortège de manifestants est en marche à Bruxelles, tous les vols au départ de Charleroi annulés dès midi

12h29

Plus de 30.000 manifestants dans les rues de Bruxelles, selon la FGTB

Plus de 30.000 manifestants sont présents dans les rues de Bruxelles lundi pour défendre les pensions, qu'ils jugent menacées par les projets en discussion des partenaires de l'Arizona, selon le président de la FGTB Thierry Bodson.

Le cortège s'est ébranlé à 10h30 depuis la place de l'Albertine, dans le centre de Bruxelles. Des militants se trouvaient toujours au point de départ plus d'une heure plus tard. Une centaine de pompiers, de Liège, Bruxelles et de Flandre, ont ouvert la marche, suivis des principaux représentants syndicaux francophones et néerlandophones.

Les enseignants flamands sont majoritairement représentés parmi les manifestants, selon leurs syndicats.