Harcèlement de rue: 15% des femmes se sentent "rarement ou jamais" en sécurité en Belgique

Dans les rues belges, 95% des femmes indiquent se sentir parfois en danger, selon une enquête publiée vendredi et réalisée auprès de 1.000 femmes par l'initiative internationale Stand Up Against Street Harassment, menée par Right to Be et L'Oréal Paris, en collaboration avec l'organisation belge Touche Pas À Ma Pote, qui lutte contre le harcèlement de rue à l'encontre des femmes.

Elles sont 15% à se sentir rarement ou jamais en sécurité dans l'espace public en Belgique. En Wallonie, ce chiffre monte à 23%. Les femmes interrogées sont 83% à dire avoir déjà été harcelées dans les rues du plat pays et 80% à avoir été témoins de ces faits. Une sur trois déclare y recevoir régulièrement des remarques ou des commentaires insultants sur son apparence. En Wallonie, la violence verbale et le harcèlement touchent près d'une femme sur quatre. En Flandre, c'est un peu plus d'une femme sur dix.