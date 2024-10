Hesters cinquième du scratch remporté par le Japonais Kuboki

Jules Hesters, 25 ans, a terminé cinquième du scratch jeudi lors des championnats du monde de cyclisme sur piste à Ballerup, au Danemark. Le titre mondial est revenu au Japonais Kazushige Kuboki, qui s'est imposé devant le Danois Tobias Hansen et le Français Clément Petit.

Hesters a été le dernier Belge à se produire sur la piste lors de la deuxième session nocturne de ces Mondiaux. Plus tôt dans la soirée, Lotte Kopecky avait offert la première médaille à la délégation belge en terminant deuxième de la course par élimination.

En l'absence de Tuur Dens, le meilleur coureur belge en scratch, Hesters, qui est un spécialiste de la course par élimination, ne figurait pas parmi les favoris de l'épreuve. Il n'empêche que Hesters a tout de même disputé un scratch remarquable, où il a réussi à prendre un tour, tout comme plusieurs coureurs avec une attaque. Dans la finale, Hesters a frôlé la médaille d'argent grâce à une attaque tardive mais il s'est fait remonter par plusieurs concurrents dans les derniers hectomètres.

Vendredi, le médaillé olympique Fabio Van den Bossche représentera la Belgique dans la course aux points, Noah Vandenbranden et Thibaut Bernard dans la poursuite individuelle et Marith Vanhove dans l'omnium. Dimanche, Hesters sera de nouveau en action dans sa discipline préférée, l'élimination.