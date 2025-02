"Une hausse des antidépresseurs chez les 12-18 ans": la santé mentale des jeunes francophones en danger

"Il y a une dégradation du bien-être psychologique des jeunes. Tous les indicateurs sont alarmants. On n'est pas loin d'une épidémie de santé mentale", prévient Solaÿman Laqdim. Il évoque le stress, les angoisses, les tentatives de suicide: "On a une hausse des antidépresseurs chez les 12-18 ans qui est très inquiétante."

Selon le délégué général aux droits de l'enfant, plusieurs causes explique cette situation compliquée: "Il y a eu un coup d'accélérateur avec le Covid. Les enfants ont été confinés, on s'est rendu compte qu'on était une espèce assez vulnérable." Il continue: "Il y a le contexte géopolitique qui est alarmant. On a deux guerres aux frontières de l'Europe avec des risques de généralisation. On a le défi écologique qui est très angoissant et anxiogène. Et puis, toutes les violences que de nombreux enfants subissent. Des violences sexuelles, des violences conjugales, des violences intrafamiliales. Tout cela va fissurer la santé mentale."