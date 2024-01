Il fait "entre 16 et 17 degrés" dans le bureau d'Éliza: elle se demande quelle est la température légale sur le lieu de travail

Vous l'avez sans doute remarqué, le mercure a chuté ces derniers jours. C'est le cas dehors, mais aussi dans le bureau où travaille Eliza. Elle nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. Sur son lieu de travail, il fait entre 16 et 17 degrés. Elle travaille avec sa veste et son écharpe. Son patron lui a proposé d'acheter un chauffage électrique, mais elle se demande ce que lui est tenu de garantir en ce qui concerne la température. Quelle est la température légale imposée?