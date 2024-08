"Il faut d'abord penser à l'équipement": les conseils de l'AFSCA pour ne pas briser la chaîne du froid

Tout d'abord, commencez par les rayons des produits non réfrigérés et des aliments secs, puis les fruits et légumes frais, ensuite la viande, le poisson ou leurs substituts, et enfin, les produits surgelés.

Après les courses, prenez le chemin le plus court pour rentrer chez vous et protégez vos provisions du soleil, car il peut faire très chaud dans la voiture. Une fois chez vous, rangez immédiatement vos courses. Il faut savoir que la température idéale du réfrigérateur se situe entre 1°C et 4°C, tandis que celle du congélateur doit être inférieure à –18°C.

Et pour les restes ?

Qui dit été dit également repas en plein air. Mais alors que vous risquez de rester longtemps à table, quels sont les réflexes à adopter pour les restes ?