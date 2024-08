Forte chaleur: pourquoi est-il difficile de garder sa maison fraîche, même si elle est très bien isolée?

Avec les températures estivales qui atteignent des sommets, de nombreux propriétaires peinent à maintenir une température agréable dans leur habitation. Cette difficulté ne concerne pas seulement les maisons mal isolées, mais aussi les habitations passives et celles disposant d'un excellent certificat PEB.

Aferdita Uça , propriétaire d’une nouvelle construction très bien isolée à Grimbergen, en fait l’amère expérience : "On constate que par rapport à notre ancienne maison qui datait des années 50, qu'ici cette maison très bien isolée avec une isolation extérieure de 16 centimètres et du triple vitrage, il fait bien plus chaud que dans notre ancienne maison qui n'était quasi pas isolée (...). Il fait aussi chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur, je ne m'y attendais pas du tout".