"Ils s'évadent de leur quotidien": grâce aux "Etoiles" de Radio Contact, des jeunes enfants ont pu vivre une après-midi magique

Grâce aux "Étoiles" de Radio Contact, des enfants placés par le juge ont pu se rendre au cirque et vivre un moment particulier, loin de leur quotidien parfois difficile.

Cet après-midi, à Bruxelles, une centaine d'enfants placés en foyer d'accueil ont assisté à un spectacle unique offert par le célèbre Cirque Bouglione. Cette parenthèse enchantée a été rendue possible grâce à l'opération des "Étoiles" de Radio Contact.

Portée par l'animateur David Antoine, l'initiative vise à offrir des cadeaux de Noël et des moments mémorables à des milliers de jeunes en difficulté. "On arrive tout au long de l’année à divertir ces enfants qui sont, comme on le dit, malmenés par la vie", a-t-il déclaré, soulignant la vocation solidaire de ce projet.