Info trafic: chaussée fermée à Péruwelz après un accident, voici l'état des routes ce vendredi matin

On rappelle enfin cet accident sur la Nationale (50 à hauteur de Bury (Peruwelz). La chaussée est fermée vers Tournai.

--> +15 minutes entre Wezembeek-Oppem et le Carrefour Léonard vers Waterloo (+15 min)

--> +15 minutes entre Expo et Machelen vers Zaventem (+15 min)

--> +10 minutes entre Zellik et Anderlecht-Nord vers Halle (+10 min)

Toujours un trafic assez chargé sur la E40 Aix-la-Chapelle - Liège. 20 minutes à ajouter à votre temps de parcours entre Soumagne et Rocourt soit sur 13 km.

08h30

Accident dégagé

L'accident sur le ring intérieur a été complètement dégagé. Vous roulez maintenant normalement vers Zaventem.

Dans la région de Tournai, un accident avec une fermeture totale de la chaussée est signalée sur la Nationale 50 à hauteur de Bury (Péruwelz).

Accident plus que vraisemblablement provoqué par le trafic plus conséquent sur cette nationale suite aux travaux de l'E42 Mons-Tournai qui vous ralentissent chaque jour entre Péruwelz et Antoing vers Tournai.

En région liégeoise, toujours un trafic important sur la E40 Aix-la-Chapelle-Liège entre l'Aire de Tignée et Rocourt où vous ajoutez 20 minutes à votre temps de parcours sur 12 km.

Enfin, on vous rappelle ce dernier jour de sommet européen à Bruxelles avec la fermeture du Tunnel Reyers vers le centre et évidemment ces files sur la fin de l'E40 à l'approche de Reyers.