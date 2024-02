Info trafic: les agriculteurs bloquent les routes, éviter le quartier européen à Bruxelles

09h03 Rappel des perturbations On vous rappelle qu'il faut impérativement éviter le quartier européen en voiture aujourd'hui, puisque les agriculteurs bloquent la place du Luxembourg, le rond-point Schuman et leurs alentours. Ils bloquent et perturbent aussi plusieurs axes routiers. Une colonne de Tracteurs est d'ailleurs en route en ce moment vers Bruxelles entre Rosières et Léonard. Sur le ring de Bruxelles, vous perdez 45 minutes en ring intérieur entre Dilbeek et Jette. Dans l'autre sens, c'est 20 minutes de perdues entre Grimbergen et Jette.

Pour arriver à l'échangeur de Grand-Bigard là vous perdez 30 minutes maintenant depuis l'E40, à partir de Ternat. Au sud de la capitale, l'E429 Tournai-Bruxelles est aussi bloquée à hauteur de Halle.

Ce qui provoque des ralentissements sur les axes aux alentours.

Sur la Nationale 28 notamment où vous perdez 15 minutes entre Halle et Ittre.

30 minutes de perdues également sur la Nationale 6 entre Sint-Peters-Leuw et Halle. Ça bloque également sur l'E19 à Haut-Ittre vers Bruxelles. Et puis dans l'autre sens à Nivelles, l'E19 est fermée en direction de Mons.

Dans le Hainaut, à Familleureux, là un barrage filtrant est installé sur l'A501. Il provoque 20 minutes de ralentissements entre Bois d'Haine et Mignault en direction de Mignault. Et enfin on termine par un véhicule qui est en panne sur l'E42 Battice-Saint-Vith à hauteur de Dison en direction de Saint-Vith. Le véhicule est en panne dans la bretelle de Sortie de Dison.



08h35 Un véhicule en panne l'E42 Un véhicule est en panne l'E42 Battice-St Vith à hauteur de Dison en direction de Saint-Vith. Le véhicule est en panne dans la bretelle de Sortie Dison. Et puis les agriculteurs continuent de causer des problèmes de circulation.

Pour arriver à l'échangeur de Grand-Bigard. Là, vous perdez 30 minutes maintenant depuis l'E40, à partir de Ternat. Toujours sur le ring, cela ralenti pendant 9 minutes entre Woluwe-Saint-Etienne et les 4 bras de Tervuren.

5 minutes dans l'autre sens en ring extérieur entre Woluwe-Saint-Etienne et Zaventem. Au sud de Bruxelles, des axes routiers sont toujours bloqués par les agriculteurs :

Avec plusieurs ralentissements à la clé dans la région :

25 minutes de perdues également sur la Nationale 6 entre Sint-Peters-Leuw et Halle. Dans le Brabant-Wallon :

Dans l'autre sens, c'est à Nivelles que l'E19 est fermée en direction de Mons. Enfin en province du Hainaut :

Il provoque 20 minutes de ralentissements entre Bois d'Haine et Mignault en direction de Mignault.



08h14 Beaucoup de problèmes de circulation Il y a un accident sur la Nationale 4 Arlon-Namur. C'est à hauteur de Pessoux en direction de Namur.

Attention puisque plusieurs balises de signalisation de chantier sont tombés sur la chaussée à cet endroit. On en a parlé à l'instant dans le journal, les agriculteurs causent pas mal de problèmes de circulation ce matin :

Sur le ring de Bruxelles,

Pour arriver à l'échangeur de Grand-Bigard là vous perdez 45 minutes depuis l'E40, à partir de Ternat. D'autre ralentissements à signaler aussi sur le ring.

7 minutes de perdues ce matin entre Woluwe-Saint-Etienne et Diegem, en direction de Machelen.

De l'autre sens, entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vous perdez 6 minutes. Depuis quelques jours, plusieurs axes routiers sont bloqués aussi par les agriculteurs :

Avec plusieurs ralentissements à la clé dans la région :

20 minutes de perdues également sur la Nationale 6 entre Sint-Peters-Leuw et Halle. Dans le Brabant-wallon :

Dans l'autre sens, c'est à Nivelles que l'E19 est fermée en direction de Mons. Enfin en province du Hainaut :

Il provoque 20 minutes de ralentissements entre Bois d'Haine et Mignault en direction de Mignault.

07h33 Accident sur la Nationale 4 Attention, un accident vient de se produire sur la Nationale 4 Luxembourg-Namur à hauteur de Pessoux en direction de Namur. Les perturbations liés à la manifestation des agriculteurs maintenant. Les quartiers de la place du Luxembourg et du rond point Schuman sont totalement fermés à la circulation ce matin. Evitez donc le centre de Bruxelles et le Quartier Européen en voiture d'une manière générale aujourd'hui. La manifestation des agriculteurs qui provoque plusieurs ralentissements sur le ring ce matin: Vous perdez 1 heure en ring intérieur entre Dilbeek et Jette.

Pour arriver à l'échangeur de Grand-Bigard là vous perdez 30 minutes depuis l'E40, à partir de Ternat. De l'autre côté du ring,

Vous perdez 3 minutes entre Waterloo et La Hulpe.

Quelques minutes de perdues encore un peu plus loin entre Leonard et Les 4 bras de Tervuren.

Ce qui a des répercussions sur l'E411, vous perdez quelques minutes à l'approche du Carrefour Leonard en venant de Namur sur l'E411. Des agriculteurs qui bloquent aussi plusieurs axes routiers encore ce matin : Sur l'E429 entre Tournai et Bruxelles à hauteur de Halle.

Il y a d'ailleurs plusieurs ralentissement à proximité :

Vous perdez 20 minutes sur la nationale 28 entre Hal et Ittre, vers Nivelles. Dans le Brabant-Wallon :

Dans l'autre sens, c'est à Nivelles que l'E19 est fermée en direction de Mons. En province du Hainaut :

Il provoque 15 minutes de ralentissements entre Bois d'Haine et Mignault en direction de Mignaul



07h10 Eviter les alentours de la Place du Luxembourg à Bruxelles Evitez ce matin les alentours de la Place du Luxembourg à Bruxelles, puisque tout est bloqué par les agriculteurs depuis quelques minutes. Les agriculteurs qui arrivent toujours vers la capitale pour manifester ce matin.

Ce qui provoque des ralentissements sur le ring de Bruxelles.

Pour arriver à l'échangeur de Grand-Bigard là vous perdez 30 minutes depuis l'E40, à partir de Ternat. De l'autre côté de Bruxelles, en ring extérieur,

Vous perdez 7 minutes entre La Hulpe et Groenendael.

Quelques minutes encore un peu plus loin entre Leonard et Les 4 bras de Tervuren.

Ce qui a des répercussions sur l'E411, vous perdez quelques minutes à l'approche du Carrefour Leonard en venant de Namur sur l'E411. Des agriculteurs qui bloquent aussi plusieurs axes routiers encore ce matin : Sur l'E429 entre Tournai et Bruxelles à hauteur de Halle. Dans le Brabant-Wallon :

Dans l'autre sens, c'est à Nivelles que l'E19 est fermée en direction de Mons. En province du Hainaut :

L'autoroute E19 est toujours fermée à hauteur de Houdeng-Goegnies dans les 2 sens.

Ce qui provoque 20 minutes de ralentissements entre Bois d'Haine et Mignault en direction de Mignault.

06h33 Les agriculteurs convergent toujours vers la capitale Un convoi de 400 tracteurs vient d'arriver depuis l'autoroute E40 de Liège, il est en ce moment sur la chaussée de Louvain à Bruxelles.

Ce qui rend évidemment difficile la circulation entre Meiser et le centre de Bruxelles. Evitez ce secteur un maximum si vous le pouvez. Un autre secteur à éviter c'est sur le ring extérieur de Bruxelles.Puisqu'un autre convoi arrive par les 4 bras de Tervuren.

Vous perdez d'ailleurs 8 minutes en ce moment en venant de l'E411 depuis Namur à l'approche et dans le carrefour Leonard. Des tracteurs qui occupent aussi le ring intérieur de Bruxelles du côté de Grand-Bigard.

A hauteur de Zellik. Vous perdez 45 minutes en direction de Strombeek-Bever et 4 minutes dans l'autre sens vers Grand-Bigard. Ce qui provoque aussi des perturbations plus haut sur l'E40 entre Ternat et Grand-Bigard. Et puis les blocages que vous connaissez depuis plusieurs jours : Sur L'E429 entre Tournai et Bruxelles à hauteur de Halle. Dans le Brabant-Wallon :

Dans l'autre sens, c'est à Nivelles que l'E19 est fermée en direction de Mons.

Mais des déviations sont mis en place que ce soit par le ring vers Zaventem ou via l'A54 vers Charleroi. En province du Hainaut : L'autoroute E19 est toujours fermée à hauteur de Houdeng-Goegnies dans les 2 sens. Des déviations sont en place via l'E42 vers Liège et l'A54 Charleroi pour se rendre vers Bruxelles. Et enfin en province de Namur : il y a un barrage filtrant sur la Nationale 5 sur les bretelles d'entrée et de sortie Phillipeville.