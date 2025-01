Info trafic: pas d'accidents mais restez vigilants, une alerte jaune aux conditions glissantes émise par l'IRM

On signale aussi 15 minutes de ralentissements vers la Capitale sur l'E19 Mons-Bruxelles entre Arquennes et Nivelles-Nord.

10 minutes sur l'E40 Liège-Bruxelles entre le Parking d'Everberg et Woluwé-Saint-Etienne.

15 minutes entre Wezembeek-Oppem et le Carrefour Léonard vers Waterloo.

15 minutes entre Expo et Machelen vers Zaventem

20 minutes à ajouter entre Zellik et Anderlecht-Nord vers Halle

On constate aussi un début de files en amont du carrefour Léonard si vous venez de Waterloo.

07h11

Restez vigilants avec cette alerte jaune aux conditions glissantes

Pas d'accident pour l'instant sur notre réseau routier mais restez vigilants avec cette alerte jaune aux conditions glissantes émise par l'IRM pour l'ensemble du pays (sauf la côte).

Les files sont localisées aux endroits habituels sur le ring de Bruxelles :

+10 min entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle et entre Strombeek-Bever et Machelen vers Zaventem.

De légères files entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo.

Début des ralentissements également sur l'E429 Tournai - Bruxelles entre Tubize et la Chaussée de Mons vers Halle.