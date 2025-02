Info trafic: prudence, une alerte aux conditions glissantes a été émise

06h35

Accident à Grâce-Hollogne

Un accident entre un camion et une voiture est signalé sur la E42 Mons-Namur-Liège à hauteur de Grâce-Hollogne. La bande de droite est obstruée en direction de l'échangeur de Loncin.

A Bruxelles, c'est le début des files habituelles sur le ring intérieur entre Grimbergen et Machelen vers Zaventem et entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo où là vous perdez déjà 10 minutes.