Info trafic: quel est l'état des routes ce mardi matin?

08h09 Camion en panne sur l'E19 Un camion est en panne sur l'E19 Valenciennes-Mons-Bruxelles à hauteurd e Jemappes. Il obstrue les bandes d'arrêt d'urgence et de droite en direction de Bruxelles. Bonne nouvelle : l'accident au niveau de Dilbeek sur le ring extérieur de Bruxelles a été rapidement dégagé. Au niveau des accès à la Capitale, les files sont encore raisonnables avec : Moins de 5 minutes de perdues sur l'E40 entre Sterrebeek et Woluwé-Saint-Etienne 5 minutes sur le ring extérieur entre Waterloo et le Carrefour Léonard. On signale également quelques ralentissements au niveau de Ophain dans les deux sens de circulation (intérieur et extérieur). Un accident s'y serait produit mais c'est encore à confirmer. 15 minutes sur l'E411 Namur--Bruxelles entre Hoeilaart et Auderghem. Le chantier débutant à Daussoulx vous ralentit quant à lui 8 minutes vers Bruxelles. On vous rappelle d'ailleurs que sur cette E411, suite à un chantier, la bretelle d'accès de Mont-Saint-Guibert vers Namur est fermée pour 3 jours. 10 minutes sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle. Sur le ring intérieur, vous ralentissez 10 minutes entre Haut-Ittre et Halle, 20 minutes entre Expo et Machelen et 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. En région liégeoise, des ralentissements presque habituels sur l'E40 Aix-la-Chapelle-Liège : vous perdez 15 minutes entre l'Aire de Melen et Herstal. 15 minutes également sur l'A604 entre Grâce-Hollogne et Jemeppe.

07h29 Un accident à Capellen C'est un accident au niveau de Capellen au Luxembourg qui provoque ces long ralentissements qui démarrent sur la E411 au niveau de Weyler. Vous perdez toujours 1h vers le Luxembourg. Un piéton est signalé sur l'E313 Liège-Anvers à hauteur de Vottem dans la direction d'Anvers. Une équipe de la Police est en route. On vous rappelle d'ailleurs sur cette E313 des panneaux de signalisation sur la chaussée à hauteur de Boirs dans une zone de chantier en direction Liège. Sur l'E25 Liège-Bastogne-Neufchâteau, les panneaux de signalisation sont toujours présents sur la chaussée à hauteur de Beaufays en direction du Luxembourg. A Bruxelles, un accident vient d'être signalé sur le ring extérieur à hauteur de Dilbeek en bande de gauche. Les ralentissements débutent à Grand-Bigard en direction de Halle. Vous perdez pour l'instant 6 minutes. Dans l'autre sens, en intérieur, toujours 20 minutes entre Expo et Machelen et 15 minutes avant Tervuren vers Waterloo

07h09 Des objets encombrants sur nos routes C'est une journée qui débute sous le signe des objets encombrants sur nos routes avec : Sur l'E40 : une bâche sur la chaussée face à l'Aire de Repos de Waremme en direction de Bruxelles. Sur l'E411 : des sangles de camion en bande de gauche à hauteur de Sorinnes en direction du Luxembourg. Sur l'E19 : un cadavre de sanglier en bande de gauche à hauteur de Jemappes en direction de la France Sur l'E313 : des panneaux de signalisation sont sur la chaussée dans la zone de travaux à hauteur de Boirs en direction de Liège Sur l'E25 : présence également d'un panneau de signalisation au milieu de la chaussée à hauteur de Beaufays en direction du Luxembourg. On signale également de très longues files en direction du Luxembourg, vous ralentissez 1h15 entre Hondelange et Capellen pour une raison encore indéterminée. A Bruxelles, les files sont bien présentes sur le ring intérieur : 15 minutes entre Expo et Machelen et également entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. 15 minutes aussi sur l'E411 Namur-Bruxelles entre Hoeilaart et Auderghem.

06h29 Premières files Les premières files sont constatées sur le ring intérieur de Bruxelles avec 5 minutes à ralentir entre Strombeek-Bever et Machelen suite au chantier du Viaduc de Vilvorde et puis déjà 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren suite au chantier au carrefour Léonard qui soustrait une bande de circulation depuis l'entrée du Tunnel des 4 Bras de Tervuren. De légers coups de frein également sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Lembeek et Halle. Au rayon des travaux on vous signale aussi les travaux de réfection du rond-point des Tchas à Chapelle-lez-Herlaimont sur la Nationale 59. Travaux qui ont débuté hier et qui se termineront normalement ce vendredi.