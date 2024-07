Info trafic: un nouveau chantier à Haut-Ittre engendre des soucis de circulation

07h46 Le nouveau chantier sur le ring à Haut-Ittre engendre des soucis de circulation L'accident à hauteur de Wauthier-Braine sur le ring intérieur de Bruxelles vous ralentit 15 minutes depuis Arquennes sur l'E19. Cet accident s'est produit dans la nouvelle zone de chantier qui a débuté ce lundi entre l'échangeur de Haut-Ittre et la région flamande. Dans ce chantier, c'est surtout la circulation vers Mons qui est impactée avec le basculement en contresens. C'est ce qui explique ces longues files également entre Halle et Haut-Ittre où vous perdez pour l'instant 20 minutes vers Mons. Sur le ring intérieur, vous ralentissez encore 15 minutes entre Dilbeek et Jette vers Zaventem puis seulement 7 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. Sur le ring extérieur, toujours 10 minutes de perdues entre Strombeek-Bever et Jette vers Grand-Bigard. Enfin, 30 minutes à ajouter sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre Malines-Sud et Machelen et 25 minutes sur l'E40 entre Affligem et Berchem-Sainte-Agathe en direction de la Capitale donc.

07h12 Trois accidents se sont déjà déjà produits sur le ring intérieur de Bruxelles Le premier à hauteur de Jette, qui vient tout juste d'être dégagé, avec encore des conséquences sur votre circulation entre Grand-Bigard et Jette où vous ajoutez pour l'instant 25 minutes sur votre temps de parcours. Le deuxième à Machelen toujours en direction de Zaventem. Là pas encore de files importantes sur le ring de Bruxelles mais bien en venant de l'E19 Anvers-Bruxelles : +30 minutes de Zemst à Machelen. Le troisième à Wauthier-Braine en direction de Grand-Bigard : 15 minutes à ajouter depuis Arquennes vers Grand-Bigard. Dans l'autre sens, sur le ring extérieur, vous ralentissez 10 minutes entre Strombeek-Bever et Jette vers Grand-Bigard. Si vous quittez la capitale en direction de la côte, vous ralentissez fortement à la sortie du ring de Bruxelles suite à un accident qui vient d'être dégagé à Affligem : +45 minutes entre Grand-Bigard et Afligem vers Gand.

06h29 Début des ralentissements Les files habituelles sont présentes sur le ring intérieur de Bruxelles entre Grand-Bigard et Jette (+5 min) puis entre Grimbergen et Machelen vers Zaventem (+5 min) et enfin entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo (+10 min) Si vous quittez la Capitale en direction de la côte via la E40, sachez qu'un accident s'est produit à Affligem. Deux bandes sont obstruées ce qui provoque déjà 20 minutes de files entre Ternat et Affligem vers Gand.