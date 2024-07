Isaura Maenhaut et Anouk Geurts 18es en 49erFX après les trois premières régates

Isaura Maenhaut et Anouk Geurts occupent la 18e place, sur 20 équipages, à l'issue de la première journée et des trois premières régates du 49erFX (skiff) en voile aux Jeux Olympiques 2024, dimanche, à Marseille.

Le duo belge a mal commencé avec une 17e place dans la première régate suivie d'une 18e place dans la deuxième. Maenhaut et Geurts ont mieux terminé la journée, se classant 11e de la dernière régate du jour. Comme le plus mauvais résultat n'est pas pris en compte au classement, les deux Belges totalisent 28 points à l'issue de cette première journée et pointent au 18e rang. Les Néerlandaises Odile Van Aanholt et Annette Duetz sont en tête avec 2 points. Les Françaises Sarah Steyaert et Charline Picon suivent avec 4 unités devant les Allemandes Marla Bergmann et Hanna Wille (7).

Douze régates se tiendront dans la Marina de Marseille, qui accueille les épreuves de voile. Des points sont attribués après chaque régate selon l'ordre d'arrivée. Les dix bateaux ayant accumulé le moins de points à la fin de cette première série sont qualifiés pour la course aux médailles, où les points sont doublés.