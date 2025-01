"J'ai failli mourir": Ginette, Julia et Evlyn ont échappé aux camps nazis, elles racontent l'enfer sur terre

Quatre-vingts ans après la libération d'Auschwitz-Birkenau, symbole du Mal absolu, des survivantes des camps d'internement, de concentration et d'extermination ont accepté de témoigner. Elles ont survécu, vécu, fondé des familles et comptent transmettre, jusqu’au bout, contre l'oubli. Au crépuscule de leur existence, elles ont répondu à ces questions vertigineuses : que fallait-il dire de leur déportation, qu’ont-elles pu transmettre, que deviendra cette mémoire quand elles auront disparu, quelles sont leurs craintes et leurs espoirs pour ceux qui vivront après eux ?

"J'ai eu la chance d'avoir la gale au mois de novembre 44. Si j'avais eu la gale au mois d'août 44, c'était la chambre à gaz. Tu as la gale et "tchouk" : les chambres à gaz. Donc, j'ai eu la chance qu'on me mette dans une nouvelle baraque pour me soigner. En fin de compte, ce n'était pas la gale, c'était la saleté, c'était la crasse. Jamais je ne m'étais lavé depuis que j'étais arrivée dans le camp", témoigne-t-elle encore.

Evelyn aussi s'est lancée dans l'exercice de la transmission de parole. "J’ai décidé en 2015, que comme je fais partie de la toute dernière génération, qu'il fallait que je raconte. Et donc maintenant, je raconte, j'écume les écoles de France. Je n'avais rien fait. Je n'avais tué personne, je n'étais pas en guerre, mes parents non plus, et on a voulu me tuer juste parce que je suis juive et donc c'est pour ça que je le raconte.". Quant à son expérience, c'est l'histoire d'une petite fille perdue au milieu de l'horreur qu'Evelyn raconte : "J’étais petite, c'était entre 4 ans et demi et 6 ans et demi, et j'avais peut-être une faculté de, quand c'était trop compliqué, trop dur, de me mettre dans une bulle et de ne plus être là."

Julia, elle, trop touchée par ses souvenirs, craque et ne parvient pas à poursuivre. "Ça a duré longtemps Birkenau. C'est trop dur à raconter la déportation", dit-elle en larmes.