"J'aimerais que les irresponsables paient": les bourgmestres de la côte veulent serrer la vis suite aux incidents lors des baignades

Pour les bourgmestres de la côte, trop, c'est trop. Ces derniers rappellent les règles de sécurité en vigueur, notamment en ce qui concerne les baignades. Mettre en place un dispositif de recherche est très lourd et coûte énormément d'argent. Certains bourgmestres envisagent d'ailleurs de faire payer l'addition en cas de fausse alerte.

"S'il vous plaît, n'allez pas à la plage à des heures où il n'y a pas de surveillance. Ne nagez certainement pas dans des zones non surveillées. La mer du Nord peut être dangereuse", avertit Bjorn Prasse, le bourgmestre de Blankenberge.

Vers 7h ce matin, un corps sans vie a été retrouvé sur la plage de Blankenberge. Il s'agit d'un Bulgare, un homme de 37 ans. Les causes de sa mort ne sont pas encore connues, mais selon les informations de VTM, l'homme s'était rendu sur la plage hier soir avec deux amis. Il se serait baigné seul dans le noir, à des heures non autorisées.

D'après les bourgmestres de la côte, les règles de baignade ne sont pas toujours respectées. Plusieurs exemples : À Knokke, la semaine dernière, un homme s'est baigné à 21h. Des témoins ne l'ont pas vu revenir et ont alerté les secours. De même, dimanche soir à Ostende, un groupe d'amis s'est baigné entre 18h30 et 19h. L'un des individus a disparu et ses amis ont lancé l'alerte. Un important dispositif de sauvetage a été mis en place. Mais après quelques heures, les recherches se sont terminées. L'homme n'était pas dans la mer, mais bien chez lui, à Alost.

Face à ces cas, le bourgmestre d'Ostende, Bart Tommelein, ne sait cacher son agacement. "J'aimerais que les personnes irresponsables paient le coût d'un tel dispositif. Ce n'est pas prévu dans la loi. Les personnes dans le besoin doivent toujours être aidées, mais ce n'étaient pas des personnes dans le besoin. C'étaient des gens qui se comportaient mal".

De tels sauvetages coûtent très cher, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Rien que le déploiement de l'hélicoptère de sauvetage coûte 12 000 euros de l'heure.