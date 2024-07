Jason Suttels s'impose devant Bart Swings sur la course à l'élimination

Jason Suttels et Bart Swings ont permis à la Belgique de réaliser le doublé lors de la course à l'élimination sur 10 km lors de la première journée des championnats d'Europe de roller vendredi à Ostende.

Swings a imposé un tempo très élevé durant la majeure partie de la course avant de lancer Suttels vers la victoire à deux tours de la fin. Le Français Timothy Loubineaud a remporté le sprint pour la troisième place devant le Suisse Livio Wegner. Indra Médard a pris la 8e place.

La Belgique a bouclé cette première journée avec un total de quatre médailles. En plus de l'or et l'argent de Suttels et Swings, Fran Vanhoutte s'est parée de bronze sur le 200 m tout cmme Fons Trekels sur la même distance chez les juniors.