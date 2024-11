Jusqu'à 360€ d'économies chaque année: voici comment choisir l'abonnement télécom le moins cher possible

Partager:

Les opérateurs télécom sont de plus en plus chers : tous augmentent leurs prix régulièrement. Il est toutefois possible de réaliser des belles économies en comparant. Voici les conseils de Julie Frère, porte-parole de Testachats.

Chaque mois, nous abordons avec Testachats une thématique qui touche au pouvoir d’achat. Comment économiser en choisissant le meilleur produit ou service en matière d’énergie, de comptes bancaires, assurances, supermarchés, etc ? Aujourd’hui, nous nous concentrons sur le secteur des télécoms, devenu essentiel dans à peu près tous les domaines de notre vie, mais qui devient aussi de plus en plus cher. À lire aussi Proximus installe la fibre optique partout en Belgique: faut-il un abonnement chez eux pour en bénéficier? "Le marché des télécom en Belgique est connu depuis des années comme étant un marché avec peu de concurrence avec des prix élevés. La semaine passée Proximus a encore annoncé une augmentation tarifaire à partir du 1er janvier 2025 sur presque tous ses produits actuels et anciens. Une pratique récurrente chez tous les grands opérateurs télécoms", explique Julie Frère. La preuve en image.

L'espoir pour tous les Belges, est que l'arrivée d'un 4e opératuer sur le marché puisse ramener un peu de compétition : "Nous espérons que l'opérateur DIGI, que nous appelons de nos voeux depuis longtemps, aura un effet positif sur les prix pour les consommateurs", déclare la porte-parole de Testachats. Les besoins évoluent Mais rassurez-vous, tout n'est pas perdu, il est encore possible de réaliser de belles économies en l'état. Il faut tout d'abord bien déterminer vos besoins. "Les besoins en télécoms dépendent vraiment de votre profil et ils ont évolués ces dernières années. Il y a 5 ans la plupart du marché avait un pack triple play (TV, internet et ligne fixe) avec peut-être un ou deux abonnement GSM inclus. Maintenant la ligne fixe n’est presque plus utilisée. Et la télé classique est sous pression depuis des années en raison de la popularité des services streaming", reconnaît Julie Frère. Le grand comparatif Pour le comparatif, nous nous sommes focalisés sur un abonnement internet fixe à la maison, deux abonnements GSM et la TV en streaming.