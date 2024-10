Kenny De Ketele arrête comme sélectionneur "pour raisons personnelles"

"Cette décision a été prise d'un commun accord, De Ketele souhaitant quitter son rôle de sélectionneur pour des raisons personnelles", a écrit la fédération.

De Ketele a d'abord débuté sa carrière de sélectionneur sur la piste avec les juniors tout en poursuivant sa carrière de coureur. Il a ensuite repris les espoirs et les élites en 2022. Sous sa coupe, la Belgique a glané plusieurs titres mondiaux et européen et une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Paris grâce à Fabio Van den Bossche sur l'omnium.