Kenny De Ketele est un "entraîneur très heureux" après le bronze de Fabio Van den Bossche

"Fabio est dans une forme incroyable depuis deux mois. Il est revenu du Giro et a gardé sa forme. Il a tout fait parfaitement à l'entraînement, il a aussi été très important dans la poursuite par équipes. On savait alors qu'il était en forme", a affirmé l'ancien pistard, qui a lui-même terminé deux fois quatrième de la course par équipes aux JO. "Dans l'omnium, il faut aussi un peu de chance. Fabio a échappé à une chute avec Benjamin Thomas, par exemple. Toutes ces petites choses doivent se combiner".

"Au scratch, il a immédiatement pris la troisième place, et dans la course au tempo, il était inarrêtable. On le voyait progresser au cours de la course. Bien sûr, il y avait encore la course aux points. Là, le danger vient de tous les côtés et vous ne pouvez pas défendre sur tout le monde ou neutraliser tous les dangers. Mais tout est bien qui finit bien. Il a terminé en étant fantastique" a conclu De Ketele.