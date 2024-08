Kopecky ne s'illustre pas sur la course tempo, 6e, mais remonte à la 13e place de l'omnium

L'Irlandaise Lara Gillespie a réussi à prendre un tour sur le peloton, avant que trois coureuses ne s'échappent et ne s'adjugent tous les sprints restants dans la course. L'Américaine Jennifer Valente, leader du classement général, en faisait partie. Elle a fini 2e derrière Gillespie, et devant la Polonaise Daria Pikulik.

L'omnium consiste en quatre épreuves combinées. Le scratch, une course en ligne de 30 tours, est suivi de la course tempo, une variante de course aux points dans laquelle chaque tour est un sprint. Vient ensuite la course à l'élimination, dans laquelle les coureuses sont progressivement mises hors course lorsqu'elles sont en queue de peloton. Le dernier événement est la course aux points. À la différence des autres épreuves, qui rapportent des points en fonction du classement de l'épreuve, les points accumulés dans la course aux points s'ajoutent directement au total du classement général.

Lotte Kopecky a déjà conquis une médaille de bronze sur la course en ligne sur route des Jeux de Paris 2024, après avoir terminé 6e du contre-la-montre. C'est la troisième fois que la native de Rumst participe aux JO, après Rio 2016 et Tokyo en 2021. Kopecky avait terminé 4e de la course en ligne au Japon, et elle avait abandonné l'omnium.