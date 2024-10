La Belgique réalise le 7e temps des qualifications de la poursuite par équipes dames

Katrijn De Clercq, Hélène Hesters, Marith Vanhove, Febe Jooris ont réalisé un chrono de 4:27.205 sur les 4 km de course pour prendre la 7e place. Les pistardes belges seront opposées au Canada, auteur du 6e temps, lors du premier tour jeudi à 18h30.

Les huit meilleurs temps des qualifications se hissent au premier tour où elles sont réparties en quatre séries. Les nations classées de la 5e à la 8e place s'affronteront dans les deux premières séries et les quatre premières dans les deux dernières séries dont les deux meilleurs temps seront qualifiés pour la finale. Les six autres pays seront classés en fonction de leur temps et les deux plus rapides se livreront un duel pour le bronze.