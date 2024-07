La boxeuse Cindy Ngamba et le taekwondoïste Yahya Al-Ghotany porte-drapeau des réfugiés

A Paris, ils seront 37 athlètes issus de 11 pays, accueillis par différents comités nationaux, et présents dans 12 sports. Cette équipe olympique des réfugiés (EOR) bénéficie de son propre emblème, un cercle de flèches symbolisant leurs périples et surmontant les anneaux olympiques.

Cindy Ngamba, qui vit et s'entraîne au Royaume-Uni, est née au Cameroun et boxe pour l'équipe nationale de Grande-Bretagne.

"À Paris, l'équipe représentera plus de 100 millions de personnes déplacées dans le monde qui ont été contraintes de fuir leur foyer en raison de conflits, de guerres et de persécutions de plus en plus fréquents", a ajouté le CIO.