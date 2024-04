La création d'un Conseil wallon de lutte contre le racisme approuvée: voici à quoi il servira

Le projet de décret instituant un Conseil wallon de lutte contre le racisme a été approuvé à l'unanimité ce mardi en commission du parlement wallon.

Créé au sein du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESE), il sera composé de représentants d'associations de lutte contre le racisme, d'experts académiques ainsi que de représentants des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. Le nouveau Conseil sera notamment chargé de formuler des avis et des recommandations sur toute question relative aux discriminations liées aux critères dits "raciaux".