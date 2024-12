La gare de Mons mise en service cette semaine: les premières images de ce projet qui a coûté 480 millions d'euros

La nouvelle gare de Mons sera mise en service le mercredi 18 décembre 2024, a annoncé la SNCB. La nouvelle gare, dite "de Calatrava", fera par ailleurs l'objet d'une inauguration officielle le 31 janvier 2025, dans le cadre du festival "Mons en lumières".

La nouvelle infrastructure, qui devait être inaugurée en 2015, est la quatrième version de la gare de Mons. La première gare, implantée sur l'actuelle Place Léopold et qui était située sur la nouvelle "ligne du Midi" entre Bruxelles, la frontière française via Quiévrain vers Paris, avait été mise en service le 19 décembre 1841. Ce premier bâtiment avait été remplacé par un nouveau, de près de 200 mètres de long, mis en service en 1874. Détruite par les bombardements des Américains le 10 mai 1944, cette deuxième gare avait été remplacée par une nouvelle infrastructure inaugurée en 1952. Ce bâtiment fut fermé aux voyageurs en mars 2013: sa démolition commença trois mois plus tard, dans le cadre d'une volonté de modernisation.