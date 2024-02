À La Louvière, des vols de tirelires à destination de Kiara, 9 ans et atteinte de leucémie, indignent: "Je suis triste que des gens fassent ça"

"J'ai pu voir qu'il y avait beaucoup d'adolescents et d'enfants qui avaient ça aussi", explique la jeune fille, pleine de maturité. "Je veux juste aider les chercheurs à avoir plus de pièces, plus de médicaments pour pouvoir guérir plus vite. Il y avait vraiment beaucoup d'enfants, je n'imaginais pas". Malheureusement, au moins 5 tirelires ont été dérobées à La Louvière, ce qui a provoqué la colère de la famille et la tristesse de Kiara. "Je suis triste que les gens fassent ça... Je ne sais pas quoi dire, mais peut-être qu'ils auront un karma", sourit-elle.

Kiara et sa famille ont appris la mauvaise nouvelle en septembre : une leucémie aiguë touche la fillette. Rapidement, la solidarité se met en place avec le Télévie et grâce à la récolte de pièces rouges.

"Ce sont des tirelires du Télévie, on ne peut qu'être déçu de ses méfaits. C'est pour la bonne cause, la recherche", note un membre de la famille de la fillette. Malgré ces vols de tirelire, le combat continue et la solidarité ne faiblit pas. "On reste super heureux de la solidarité des gens, on n'aurait jamais pu imaginer ça, on ne peut que les remercier".

La jeune fille continue son traitement et ses séances de chimio et elle remercie tous ceux qui ont donné le moindre centime.