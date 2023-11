La marche contre les violences de genre réunit énormément de monde à Bruxelles

Quatre axes de revendication ont été établis: la lutte contre la violence à l'égard des femmes et basée sur le genre, la prise en compte des femmes dites vulnérables, la moindre valorisation de métiers "féminins" pourtant essentiels, et la santé sexuelle et reproductive.

Mirabal revendique ainsi, pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, la mise en œuvre complète de l'arsenal juridique établi ces dernières années, mais demande également d'être davantage attentif aux discriminations croisées. Cette approche intersectionnelle implique de prendre en compte les différentes discriminations subies par une personne, en raison de son genre, de sa race, de sa classe, de sa religion, de son identité de genre, de son orientation sexuelle, de son handicap...

La plateforme souligne également que "les femmes se retrouvent davantage dans des secteurs et des métiers moins valorisés et moins bien rémunérés que les hommes", ce qui constitue une violence économique à leur encontre. Mirabal demande la revalorisation de ces professions dites essentielles et occupées principalement par des femmes, notamment dans la santé, l'enseignement ou la petite enfance. Elle exige aussi la "reconnaissance de la pénibilité de certains emplois typiquement féminins".

Ses revendications concernent également la violence et le harcèlement dans le monde du travail, Mirabal demandant "la mise à jour de l'arsenal" dans ce domaine "pour une tolérance zéro dans chaque entreprise". Elle plaide également pour la fin du statut de cohabitant, c'est-à-dire la prise en compte de la situation du ménage dans le calcul des allocations de remplacement (CPAS, chômage, handicap...).

Enfin, en matière de santé sexuelle et reproductive, Mirabal réclame l'allongement du délai maximal pour pratiquer une IVG à 18 semaines de grossesse "au minimum", ainsi que la suppression du délai de réflexion de six jours. Concernant les violences gynécologiques et obstétricales, la plateforme exige la demande systématique du consentement avant tout acte médical ou encore "d'éviter de réaliser des interventions médicales non justifiées".