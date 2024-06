"La pénurie de médecins est loin d'être la seule explication": pourquoi faut-il attendre aussi longtemps pour avoir rendez-vous chez le spécialiste?

Il faut parfois être très patient pour obtenir un rendez-vous médical chez un spécialiste. Le journal L'Echo et le site de prise de rendez-vous en ligne Doctoranytime ont mené l'enquête. Il en ressort que, notamment pour la moitié des dermatologues, il faut attendre plus de trois mois. Et pourtant, ce n'est pas forcément le signe d'une pénurie. Explications.

Vous l'avez peut-être remarqué, le temps d'attente pour obtenir un rendez-vous chez le médecin est parfois long, surtout chez certains spécialistes. Chez plus de 50% des dermatologues et des ophtalmologues, vous devez attendre plus de trois mois pour obtenir un rendez-vous. Même délai pour 30% des gynécologues.

Des pénuries? Sans doute, mais pas seulement explique Françoise Smets, doyenne de la faculté de médecine à l'UCLouvain: "Il y a peut-être des pénuries légères dans certaines spécialités. On le sait pour la médecine générale, notamment, et on y travaille depuis déjà de nombreuses années. Dans d'autres spécialités, on sait qu'il faudrait un peu augmenter les chiffres, mais c'est loin d'être la seule explication. Il faut aussi vraiment réfléchir à l'organisation. Qui fait quoi? Qui voit qui?"