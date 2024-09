La pleine Lune impacte-t-elle réellement notre sommeil ?

La lune et surtout la pleine lune a-t-elle une influence sur notre sommeil ou s’agit-il simplement d’une croyance populaire ?

Moins bien dormir les soirs de pleine Lune, c'est une vieille croyance tenace. Certaines personnes y croient, d'autres, pas du tout. "Bizarrement, je dors mieux et beaucoup plus, alors que c'est surtout le contraire", indique une passante. "Personnellement, ça ne m'influence pas du tout. Par contre, ma maman y croit fort", explique une autre.

L'effet de la Lune est dérisoire.

Scientifiquement, rien ne prouve que la Lune impacte notre sommeil. Pourtant, il existe des théories plausibles à cela : croyances et effets psychologiques, gravité ou encore, luminosité. Mais qu'ils soient vrais ou non, cela est à relativiser. "Dans notre vie, il y a des paramètres beaucoup plus puissants qui agissent sur notre sommeil. L'effet de la Lune est donc dérisoire", précise le docteur Albert Lachman, somnologue.