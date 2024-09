La procédure en référé d'un détenu contre l'État belge reportée au 25 septembre

La procédure en référé qu'un détenu français avait intenté contre l'État belge à la suite d'un incident violent à la prison de Haren a été reportée mercredi par le juge des référés au 25 septembre. L'avocat de l'État belge a expliqué devant le tribunal que la direction de la prison aurait dû réagir plus vite aux courriels de l'avocat du détenu et a indiqué qu'il insisterait pour que le détenu ait droit à une radiographie.

Le détenu serait intervenu lors d'une dispute entre deux autres prisonniers le 27 juillet. L'un d'eux aurait alors agressé le Français et l'aurait frappé notamment avec une chaise et une poêle. Un gardien de prison s'est approché de la scène mais ne serait pas intervenu et aurait même fermé la porte de la cellule, laissant l'agresseur et sa victime seuls pendant vingt minutes.

Le détenu a perdu connaissance et a finalement été transporté à l'hôpital avec plusieurs blessures à la tête et des contusions. Il a regagné sa cellule le jour même. Son avocat indique n'avoir reçu qu'une brève réaction de la direction de la prison au sujet de l'incident.