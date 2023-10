La Semaine de la Frite se déroulera du 6 au 12 novembre en Wallonie

Le savoir-faire des frituristes et la culture du fritkot en Wallonie seront mis à l'honneur du 6 au 12 novembre. Pour cette 11e édition de la Semaine de la Frite wallonne, des capsules vidéos réalisées au coeur d'une friterie seront partagées sur les réseaux sociaux afin de mettre en avant les professionnels du secteur.

La Wallonie accueille d'ailleurs plus d'un tiers des quelque 5.000 friteries à travers la Belgique.

La culture de la pomme de terre a une haute importance en Wallonie avec la mobilisation de 4.000 producteurs et l'occupation d'environ 45.000 hectares de terres, pour une production annuelle de 2 à 2,5 millions de tonnes, soulignent lundi les organisateurs de l'événement. Ces pommes de terre sont destinées à différents marchés, dont celui des frites fraîches. L'ensemble des friteries wallonnes servent 130 tonnes de frites par jour.

"Dans le segment de la frite fraîche, le savoir-faire de la filière professionnelle en Wallonie n'est plus à démontrer", explique la Fiwap (Filière wallonne de la pomme de terre). "Les producteurs ont une longue expérience de la production et du stockage de Bintje, tandis que les éplucheurs maîtrisent les process d'épluchage et investissent en permanence."

La Semaine de la Frite souhaite rappeler l'importance culturelle et sociale des frituristes, dont le métier évolue avec le contexte socio-économique. Pour les mettre à l'honneur, le comédien et humoriste belge Jacques Delfosse présentera sept mini-capsules qui témoignent de l'ampleur de la culture du fritkot sur le territoire wallon.