L'accusé est décrit comme influençable, avec un penchant pour l'alcool et la drogue

Le père de Daniel Gilles, âgé de 83 ans, s'est séparé de sa mère lorsque l'accusé avait 10 ans. "Petit, il n'a jamais eu de problèmes. Par la suite, il a eu des mauvaises fréquentations. Je savais qu'il buvait, mais le cannabis, j'étais contre, j'ai horreur de la drogue. J'ignorais qu'il consommait de la cocaïne. Je l'ai appris lorsqu'il a commis la tentative de meurtre sur Yohanne en 2018."

Le témoin évoque le caractère de son fils : "Il a toujours été très gentil, trop gentil, il ne savait jamais dire non et était fort influençable. Il n'était pas violent, ne s'est jamais disputé avec personne. Ce qu'il a fait, c'est un fameux gâchis. C'est malheureux pour la famille Giltay, pour nous, pour sa propre famille. C'est triste et pénible, il a brisé trois familles."