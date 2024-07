L'Afsca demande le rappel d'aliments pour animaux en raison de la présence de graines d'une plante toxique

"Les graines de l'ambroisie à feuilles d'armoise sont inoffensives pour les individus qui les consomment. Cependant, le caractère invasif et le pollen allergisant de cette plante imposent un contrôle strict. C'est pourquoi il nous a été demandé de rappeler ces lots", explique Scar dans un communiqué de presse.

Les produits concernés sont les suivants : Tournesol strié (3 et 15 kg, lots 13153, 13207, 13154, 13208, 13241), Oiseau hiver (20 kg, lot 13171), Oiseau du ciel Carpentier (lot 13151), Mélange 16 Graines (4 et 20 kg, lots 13152, 13206), Oiseaux 4 Saisons (5 et 20 kg, lots 13172, 13178, 13213) et Mix Rongeurs (15 kg, lot 13190). Ils ont été vendus du 1er février au 2 juillet 2024.