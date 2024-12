"L'avion a été frappé par la foudre": un vol en partance de Bruxelles contraint de faire demi-tour

Laeticia nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous pour raconter la mésaventure qu'elle a vécue ce dimanche à bord d'un vol vers l'Egypte.

"L'avion a décollé à 13h20 ce dimanche et peu de temps après, l'aile droite a été frappée par la foudre", raconte Laeticia qui a été témoin de la scène. Ça n'a pas été la panique à bord, souligne notre interlocutrice: "Il ne s'est rien passé. Nous avons continué à voler normalement."

"On nous a déposés à l'aéroport avec un bon de 10€ pour se restaurer et vers 17 heures, on a appris qu'on allait être relogés pour, peut-être, reprendre un avion demain", continue Laeticia.

L'avion va être contrôlé

Sarah Saucin, porte-parole de TUI qui opérait, confirme l'information et explique: "Après avoir été frappé par la foudre, notre avion a besoin d'être contrôlé et éventuellement réparé." Elle affirme que les passagers sont relogés ce dimanche soir avant un nouveau départ "demain" (lundi).

"On espère parce qu'on a vraiment envie de partir", conclut Laeticia.