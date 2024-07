Le Belge Louis-Philippe, explorateur de l'extrême, va parcourir seul le désert le plus aride au monde: "Ce n’est pas de la folie"

Originaire de Mouscron, Louis-Philippe Loncke multiplie les expéditions depuis 20 ans. Cette fois-ci, il se prépare à passer deux mois dans le désert le plus aride du monde, en Australie, avec l’objectif de battre le record de distance parcourue en autonomie complète et sans assistance.

Pour cette expédition, il a modifié son matériel en jumelant des roues de VTT pour plus de robustesse et d’efficacité.

À 47 ans, Louis-Philippe Loncke repart pour une nouvelle aventure avec son équipement spécialisé. "Il y a des plantes avec des graines et donc il y a des petits bâtons de ces graines comme des petits cactus qui viennent se mettre dedans", explique-t-il.

Seize ans après sa première expédition dans le désert de Simpson, l’explorateur de Mouscron vise une boucle de 1 000 kilomètres à travers ce désert australien, le plus aride du pays, en autonomie totale.

Préparation Physique et Logistique

Pour cette nouvelle expédition, la préparation est cruciale. Louis-Philippe Loncke prévoit d’emporter 160 litres d’eau, 35 kilos de nourriture, 25 kilos d’équipement, auxquels s’ajoutent les 30 kilos de sa charrette, soit un total de 250 kilos à tirer sur 60 jours d’expédition.

En plus des défis logistiques, Loncke doit également se préparer à éviter les rencontres dangereuses : "Je peux me faire attaquer par des dromadaires, des dingos, des serpents venimeux, et puis il y a moi-même ; je peux faillir si je tombe, évanoui de chaleur, tout seul, qui va appeler les secours ?"

Pour parer à ces dangers, l’explorateur emporte avec lui un téléphone satellite afin de pouvoir appeler les secours en cas de besoin.