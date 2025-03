Le cœur d'Arnaud s'est arrêté six minutes sur un terrain de foot… et il a survécu: "Sans ça, c'était la catastrophe"

Arnaud, un jeune homme ayant survécu à un arrêt cardiaque survenu lors d'un match de football, illustre la nécessité d'une intervention rapide et maîtrisée. L'incident s'est déroulé à la 60e minute du match, lorsqu'Arnaud s'est soudainement écroulé. "Je suis tombé sur le terrain, la tête la première dans la boue... Je suis devenu tout blanc, tout mauve," témoigne-t-il. Pendant six longues minutes, son cœur s'est arrêté. Heureusement, deux de ses adversaires formés aux premiers secours se sont précipités pour lui porter secours, utilisant rapidement un défibrillateur placé à proximité. Grâce à leur intervention, le cœur d'Arnaud a été relancé et il a pu reprendre une vie normale. "J'ai ma petite qui est là, qui a bientôt deux ans," confie-t-il avec émotion, conscient de la chance qu'il a eue. Ce témoignage met en lumière un élément crucial : la disponibilité d'un défibrillateur et la compétence des secouristes peuvent décidément sauver des vies.

Seuls 25% des Belges comptent se former

Ulysse, l'un des sauveteurs d'Arnaud, n'a pas hésité à utiliser le défibrillateur : "Je suis prof d'éducation physique... J'ai eu cette formation grâce au BSSA, brevet supérieur de sauvetage aquatique." Passionné et engagé, Ulysse continue de suivre des recyclages réguliers pour maintenir ses compétences. Mais son cas reste une exception en comparaison avec la situation générale en Belgique. En effet, un sondage de la Croix-Rouge révèle que seuls 25 % des Belges envisagent de se former aux gestes de premiers secours, un chiffre bien inférieur aux attentes, surtout lorsque l'on sait que chaque minute sans réanimation réduit les chances de survie de 10 à 12 %. Ce constat est d'autant plus préoccupant que la Belgique compte pas moins de 19.000 défibrillateurs automatiques externes accessibles au public. Leur efficacité dépend pourtant d'une condition primordiale : celle d'oser les utiliser et de savoir comment s'y prendre.

Il faut payer 75 euros... et il faut en effet se libérer deux jours

La Croix-Rouge de Belgique multiplie les efforts pour pallier ce manque, en proposant des formations accessibles au plus grand nombre. Il est possible, par exemple, d'obtenir un brevet européen des premiers secours (BEPS) après 15 heures de cours intensifs. Pourtant, les freins à l'inscription sont multiples. "D'une part, il faut payer 75 euros... et il faut en effet se libérer deux jours," explique un formateur. Des considérations financières et organisationnelles en dissuadent plus d’un, malgré le remboursement partiel proposé par certaines mutuelles. "En BEPS, ça dure 15 heures. Donc bon, c'est soit le week-end, soit parfois, il faut prendre congé," détaille-t-il. Pourtant, ces formations apportent des compétences essentielles pour augmenter les chances de survie sans séquelles graves. Comme le rappellent des soignants aux cliniques Saint-Luc, "plus le cerveau souffre d'un manque d'oxygène, moins la probabilité de récupération va être bonne".

Face à ce constat, certaines initiatives voient le jour pour inverser la tendance. En Belgique, des écoles ont intégré des initiations au secourisme via le tronc commun du nouveau référentiel éducatif. Ce dispositif devrait permettre aux jeunes générations d'apprendre dès le plus jeune âge à réagir efficacement en cas d'urgence. Ces cours, intégrés dans les programmes d'éducation physique et à la santé, visent à sensibiliser les élèves à l'importance d'assurer leur sécurité et celle des autres. Cette approche s'inspire directement de modèles scandinaves. "Dans nos pays voisins, les pays scandinaves, ils ont un taux de survie beaucoup plus élevé... Parce que la population, justement, est formée dès le plus jeune âge," souligne un expert. Dans ces pays, où les formations sont obligatoires dès l'école, les taux de survie en cas d'arrêt cardiaque atteignent parfois 50 %, un chiffre impressionnant qui devrait inspirer la Belgique.