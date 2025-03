"Le danger qu'il récidive existe": le nonagénaire auteur d'une attaque au couteau dans un home placé sous mandat d'arrêt, une troisième victime à déplorer

Deux hommes, âgés de 93 et 97 ans, ont perdu la vie dans la nuit de jeudi à vendredi. Une femme de 94 ans a également été grièvement blessée et a finalement succombé à ses blessures ce samedi. Tous trois résidaient dans la maison de repos Mariabrucht à Dentergem.

Aloïs D. avait été autorisé à séjourner dans une maison de repos à Dentergem dans l'attente d'un éventuel procès d'assises. La chambre du conseil de Courtrai avait finalement décidé en octobre dernier de ne pas le renvoyer devant la cour d'assises.

D'après un rapport d'expertise actualisé du psychiatre judiciaire, il a été constaté que le nonagénaire souffrait d'un trouble mental, ce pourquoi il a été déclaré irresponsable. L'homme serait atteint de démence. L'expert souligne par ailleurs que le "danger qu'il récidive existe".

Il a donc été décidé de l'interner. En attendant son internement et l'établissement des documents nécessaires, la chambre du conseil avait exigé que l'homme reste dans la maison de repos de Mariaburcht de Dentergem sous conditions, notamment qu'il y soit suivi par un assistant judiciaire et qu'il ne commette plus d'infractions.