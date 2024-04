Le doyen tire sa révérence: le plus vieux vétéran de Belgique est décédé à 107 ans

Albert Van Raedmonck, l'homme le plus âgé de Belgique et le plus vieux vétéran, est décédé dimanche à 107 ans dans une maison de repos de Saint-Nicolas (Flandre orientale), ont rapporté plusieurs médias.

L'homme est né le 6 juillet 1916. Il était l'un des soldats belges de la Seconde Guerre mondiale qui ont vécu la campagne de 18 jours lors de la prise de la Belgique par l'occupant allemand en 1940. Après le décès de sa femme en 1999, il a vécu seul dans le centre de Saint-Nicolas jusqu'à 102 ans. Depuis lors, il séjournait dans la maison de retraite Ennea, où il est décédé ce dimanche.