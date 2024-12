Le feu d'artifice de Bruxelles à l'Atomium sera-t-il impacté par le vent? "On analysera la situation jusqu'au moment du tir"

Malgré le vent, les fusées devraient bien être tirées à minuit, ce mardi soir, contrairement à certaines villes flamandes qui ont décidé de les annuler ou de les reporter. "On analyse la situation depuis ce matin, et on l'analysera jusqu'au moment du tir et même pendant pour prendre toutes les précautions pour garantir la sécurité du public et des biens environnants", explique Matthieu Infanti, artificier et directeur artistique du feu d'artifice.

L'IRM a émis une alerte jaune au vent sur le littoral où des rafales de 80 à 90 km/h, voire un peu plus localement, pourront se produire. Sur Bruxelles, les rafales seront comprises entre 55 et 65 km/h. "On a déjà pris des précautions durant la journée et dans la conception du spectacle car on sait qu'à cette période de l'année ça peut être quelque chose auquel on est confronté. On va vraiment s'adapter", rassure l'artificier avant de donner quelques conseils pour les amateurs de feux d'artifices "maison".

Quelques conseils

"Il faut faire très attention avec la météo. Il faut bien s'assurer des distances de sécurité, manipuler les porduits avec précaution, ne jamais les tenir à la main et ne pas les diriger vers quelqu'un. Il faut bien lire la notice et les installer de manière conforme, et surtout, si l'artifice ne démarre pas, il ne faut pas s'approcher tout de suite, mais attendre un peu, une demi-heure".

Pour les Bruxellois, sachez que le réseau de la STIB sera entièrement gratuit lors du réveillon de la Saint-Sylvestre.